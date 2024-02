Saratoga Investment Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Saratoga Investment":

Die Saratoga Investment-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen analysiert, und der Durchschnitt für den Schlusskurs beläuft sich auf 25,51 USD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 22,77 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -10,74 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 24,64 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Saratoga Investment eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls negativ, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

In den letzten Wochen wurde bei Saratoga Investment eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Während die diskursive Stärke abnahm, wurden vermehrt negative Auffälligkeiten registriert. Daher wird dieser Bereich ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung abgegeben, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose von 27 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 18,58 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Saratoga Investment basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment, während die Analysten eine eher positive Einschätzung abgeben.