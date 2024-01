Saratoga Investment Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Saratoga Investment":

Die Aktie der Saratoga Investment wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 2 Gut-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Saratoga Investment. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,89 Prozent entspricht, verglichen mit dem aktuellen Schlusskurs von 23,34 USD.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Stimmungsänderungsrate kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet.

Im Branchenvergleich hat Saratoga Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -8,49 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Saratoga Investment jedoch um 0,43 Prozent höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Saratoga Investment-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen einen Unterschied von etwa -8,50 Prozent auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.