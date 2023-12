Saratoga Investment Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Saratoga Investment":

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Saratoga Investment-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Saratoga Investment-Aktie. Es gab keine neuen Analystenbewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 27,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 7,14 Prozent bedeutet. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 25,9 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Saratoga Investment liegt aktuell bei 25,56 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 25,9 USD lag, was einem Abstand von +1,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 25,17 USD, was einer Differenz von +2,9 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität von Saratoga Investment in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt und erhält daher die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Saratoga Investment mit 11,11 Prozent um mehr als 0 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,65 Prozent, wobei Saratoga Investment mit 7,54 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.