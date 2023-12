Saras Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Saras":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Saras Spa bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigten die Anleger kein besonderes Interesse an positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Saras Spa insgesamt als "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird Saras Spa insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) zur Beurteilung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Saras Spa liegt aktuell bei 25,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,8, was bedeutet, dass Saras Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Saras Spa ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die trendfolgende technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt einen positiven Trend für Saras Spa aufweisen. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 1,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1.6205 EUR liegt, was einer deutlichen Abweichung von +24,65 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,45 EUR, während der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +11,76 Prozent aufweist. In Summe wird Saras Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.