Saras Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Saras Spa-RSI liegt bei 69,11 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 47,88, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Saras Spa beläuft sich aktuell auf 1,31 EUR, während der Aktienkurs bei 1,53 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,79 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,5 EUR, was die Aktie mit +2 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Saras Spa auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Ebenso wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Saras Spa in den sozialen Medien aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt somit zu dem Befund, dass Saras Spa hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Saras Spa konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Saras Spa daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.