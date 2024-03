Saras Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Saras":

Die Anleger-Stimmung bei Saras Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bewegen sich auf neutralem Niveau. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saras Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 1,44 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,767 EUR liegt (+22,71 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,71 EUR, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,33 Prozent) führt. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts und eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Saras Spa liegt bei 43,64 bzw. 37,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Saras Spa auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Saras Spa auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und der technischen Analyse.