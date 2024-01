Sarama Resources Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Sarama Resources":

Die technische Analyse der Sarama-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,015 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -75 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,01 CAD, was einem Abstand von +50 Prozent entspricht und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Sarama von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral" auf dieser Ebene.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sarama eher neutral sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sarama zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.