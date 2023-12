Sarama Resources Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Sarama Resources":

Die Sarama-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,015 CAD, was einem Abweichung von -75 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,01 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sarama-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit neutral gegenüber Sarama eingestellt waren. Es gab eine überwiegend neutrale Einstellung, wobei an drei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Es gab keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sarama daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sarama liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Somit führt das Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Sarama-Aktie kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält Sarama insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Faktor.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Sarama-Aktie.