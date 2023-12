Saputo Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Dividendenrendite für Saputo beträgt aktuell 2,59 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,93 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Saputo eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Saputo liegt bei 54,48, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,98, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Saputo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Saputo-Aktie stattgefunden, von denen 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Saputo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,19 CAD, was ein Aufwärtspotential von 32,38 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Saputo somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

