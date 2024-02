Saputo Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Stimmung unter den Anlegern für Saputo ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten bewerteten Analysten die Aktie von Saputo sieben Mal als gut, kein Mal als neutral und einmal als schlecht. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Für den letzten Monat liegen ebenfalls qualifizierte Analysen vor, die zu vier positiven, keinen neutralen und keinen negativen Bewertungen führen. Auch in diesem Zeitraum wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten außerdem eine Kursentwicklung von 19,82 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 33,81 CAD führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Saputo liegt derzeit bei 17,22, was 63 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Saputo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,94 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,22 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Saputo-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.