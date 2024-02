Saputo Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Saputo wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 5 Prozent übertroffen. Die Branche der Nahrungsmittel verzeichnet eine mittlere Rendite von -32,9 Prozent, während Saputo mit 11,68 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saputo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,88 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,15 CAD liegt nur um -2,53 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (27,4 CAD) weist eine ähnliche Tendenz auf (+2,74 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität im Netz normal ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren hat. Daher erhält Saputo in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Saputo aktuell 18,94, was 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.