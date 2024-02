Saputo Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Saputo-Aktie ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Saputo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -31,39 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +10,16 Prozent für Saputo entspricht. Auch im Verbrauchsgütersektor lag Saputo mit einer Rendite von -26,2 Prozent um 4,97 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält Saputo ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten schätzen die Aktie von Saputo langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 1 negativ und 0 neutral. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung liegt bei 33,81 CAD, was einer Erwartung von 19,82 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um die Aktie hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Saputo aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.