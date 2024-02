Sapporo Holdings Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Sapporo in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Sapporo lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett unbeachtet bleibt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sapporo besonders positiv diskutiert, mit positiven Themen, die an den meisten Tagen überwogen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sapporo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4912,68 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 7051 JPY lag, was einer Abweichung von +43,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Sapporo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sapporo beträgt aktuell 39,25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Sapporo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Sapporo-Aktie somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.