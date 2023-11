Sapporo Holdings Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Sapporo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4079,19 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5689 JPY liegt, was einer Abweichung von +39,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5189,5 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,63 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sapporo-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität in den sozialen Medien langfristig eine mittlere Aktivität aufweist. Daher wird dieser Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sapporo eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Diskussionen, während neutrale oder positive Diskussionen kaum zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sapporo daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sapporo beträgt aktuell 63,28 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 35,1) führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Somit wird Sapporo unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.