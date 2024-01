Sapporo Holdings Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Die Sapporo-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 14,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sapporo-Aktie überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für die Sapporo-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Sapporo-Aktie in den letzten Tagen überwiegend neutral. An einem Tag war die Stimmung positiv, während an den meisten Tagen keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch über das Unternehmen dagegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sapporo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4467,53 JPY liegt, was einer Abweichung von +50,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (6727 JPY) entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 5859,34 JPY eine Abweichung von +14,81 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sapporo-Aktie aus technischer Sicht eine positive Bewertung erhält, während das Anleger-Sentiment insgesamt neutral ist.