Sapporo Holdings Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Sapporo liegt bei 15,59, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sapporo in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sapporo 4387,1 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 6218 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund eines Abstands zum GD200 von +41,73 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 5705,3 JPY, was einen Abstand von +8,99 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Sapporo daher mit der Gesamtnote "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Aktie von Sapporo zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sapporo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Sapporo im Fokus, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sapporo, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".