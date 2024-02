Sappi-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Sappi-Aktie wird derzeit positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +1,93 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 4,89 unter dem Branchendurchschnitt von 94,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. In den sozialen Medien überwiegen derzeit positive Meinungen zu Sappi, obwohl in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie kurzfristig überverkauft, aber auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft. Insgesamt erhält Sappi daher eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

