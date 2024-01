Sappi Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterverkaufte Titel ist. Für die Sappi-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 41,24 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung für Sappi ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Sappi beträgt 6,12 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit 2,31 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Sappi eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs für Sappi auf 2,02 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,14 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,94 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,99 EUR, was einer Distanz von +7,54 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für die Aktie bedeutet. Insgesamt erhält Sappi daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Sappi in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sappi daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

