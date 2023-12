Sappi Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie des Unternehmens Sappi wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 102,64 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Sappi-Aktie einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 40,51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Sappi basierend auf dem RSI.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Sappi-Aktie von 2,1 EUR eine +3,45 Prozentige Entfernung vom GD200 (2,03 EUR), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,99 EUR auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Sappi-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment rund um die Sappi-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Sappi-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.