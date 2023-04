Sapphiros erhält 11 Millionen Dollar von NIH RADx® Tech zur Entwicklung eines rezeptfreien molekularen Test der nächsten Generation

Boston (ots/PRNewswire) -Sapphiros, ein Plattformunternehmen, das sich dem Aufbau der nächsten Generation von Verbraucherdiagnosetechnologien widmet, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es vom Technologieprogramm Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx®) der National Institutes of Health (NIH) ausgewählt wurde, um einen leistungsstarken, rezeptfreien molekularen Multiplex-Atemwegsdiagnosetest zu entwickeln, der RSV, Influenza A, Influenza B und COVID-19 in einem einzigen Test schnell erkennen kann.Sapphiros hat 11,1 Millionen Dollar für die Durchführung des ersten Arbeitsprogramms erhalten, in dem patentrechtlich geschützte isotherme Molekularchemie, patentrechtlich geschützte leitfähige Farben in hohen Mengen, gedruckte Elektronik und Sensortechnologien kombiniert werden. Diese Funktionen sind darauf ausgelegt, kostengünstige, einfach zu handhabende und schnell einsetzbare diagnostische Tests zu liefern. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses ersten Arbeitsprogramms wird Sapphiros weitere Unterstützung und Finanzierung prüfen.„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen und eine weitere Bestätigung für die einzigartigen und transformativen Technologien von Sapphiros, die in ihrer Kombination eines der innovativsten Diagnostikprodukte ergeben. Wir fühlen uns geehrt, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Plattform zu spielen, die sich unmittelbar auf die Verbesserung der Patientenergebnisse und die Senkung der Gesundheitskosten auswirkt und gleichzeitig eine schnelle Reaktion auf künftige Biosicherheitsbedrohungen und Pandemien ermöglicht", sagte Mark Gladwell, Geschäftsführer von Sapphiros.Dieses Projekt wurde zum Teil mit Bundesmitteln des National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, unter der Vertragsnummer 75N92023D00001 finanziert.Informationen zu SapphirosSapphiros, das von KKR und Neoenta unterstützt wird, ist ein privates Unternehmen im Bereich der Verbraucherdiagnostik. Das Leistungs- und Technologieportfolio von Sapphiros umfasst neuartige Probenentnahmeverfahren, Diagnostik der nächsten Generation, computergestützte Biologie und gedruckte Elektronik, die den Verbrauchern weltweit den Zugang zu wichtigen diagnostischen Ergebnissen erleichtern. Knowing Now Moves Us™Weitere Informationen zu Sapphiros erhalten Sie per E-Mail an press@sapphiros.com.Informationen zu RADxDie Tech/ATP-Programme RADx® sind Komponenten der übergreifenden RADx-Initiative der NIH zur Beschleunigung der Innovation bei der Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von Technologien für COVID-19-Tests. Der Innovationstrichter von RADx-Tech/ATP wurde entwickelt, um die übliche Zeitspanne für die Technologieentwicklung von Jahren auf nur wenige Monate zu verkürzen. Dies wurde durch den parallelen Einsatz von Expertenteams erreicht, die sich mit den technischen, regulatorischen, klinischen und kommerziellen Anforderungen befassten. Die am 29. April 2020 gestarteten RADx-Programme waren mithilfe einer nahtlosen Pipeline in der Lage, neuartige Tests bis Herbst 2020 zu validieren, ihr Risiko zu verringern, sie zu skalieren und herzustellen.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1895080/Sapphiros_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3837592-1&h=2916912314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3837592-1%26h%3D1583480325%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1895080%252FSapphiros_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1895080%252FSapphiros_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1895080%2FSapphiros_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sapphiros-erhalt-11-millionen-dollar-von-nih-radx-tech-zur-entwicklung-eines-rezeptfreien-molekularen-test-der-nachsten-generation-301799408.htmlOriginal-Content von: Sapphiros, übermittelt durch news aktuell