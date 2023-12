Sapphire, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Sapphire im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Industrie liegt bei einer Rendite von -20,53 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,87 Prozent verzeichnet, liegt Sapphire mit einer Rendite von -13,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger haben Sapphire in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung vieler Kommentare und Beiträge zu diesem Wert lässt darauf schließen, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Sapphire-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,046 SGD, was einer Abweichung von -8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,05 SGD deutlich über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 16,67 als überverkauft gilt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.