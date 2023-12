Sapphire Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Sapphire werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern. Eine Analyse der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung liefert ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bewerten wir das langfristige Stimmungsbild der Sapphire-Aktie daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Sapphire-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75 liegt. Daher ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass die Rendite von Sapphire mit -20,53 Prozent um mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche mit einer mittleren Rendite von -4,82 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Sapphire mit 15,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Sapphire in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.