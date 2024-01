Sapphire Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Sapphire verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,24 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 15,65 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche liegt bei -3,78 Prozent, wobei Sapphire aktuell 16,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,05 SGD für die Sapphire-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,05 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher im RSI eine Einstufung von "Gut".

Sapphire kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sapphire jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sapphire-Analyse.

Sapphire: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...