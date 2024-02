Sapphire Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Sapphire wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 2,99 insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 21,75 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sapphire ist generell positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sapphire beträgt derzeit 34,62 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende wird Sapphire aufgrund einer Dividendenrendite von 91,2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (3,92 %) als höher bewertet, da die Differenz 87,28 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Gut" für die Dividende von Sapphire.