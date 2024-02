Sapiens Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sapiens wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Sapiens überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Sapiens weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies spiegelte sich auch in den Diskussionen der Anleger wider. Die Aktie wird daher auch im Anleger-Sentiment mit einem "Gut" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der Schlusskurs der Sapiens-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.