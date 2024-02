Sanyo Special Steel Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse von Sanyo Special Steel zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 2655,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2230 JPY deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,02 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2483,26 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Sanyo Special Steel ist hingegen positiv. In den letzten zwei Wochen gab es besonders viele positive Diskussionen über die Aktie, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was das Gesamtbild weiterhin unterstützt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ein neutraler Eindruck. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daraus resultiert eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sanyo Special Steel liegt bei 46,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,1, was für 25 Tage eine ähnliche Einstufung ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.