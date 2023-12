Sanyo Shokai Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Sanyo Shokai-RSI beträgt die Ausprägung 62,96, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 44,6, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanyo Shokai-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1973,06 JPY liegt, was einen Unterschied von +36,18 Prozent zum letzten Schlusskurs von 2687 JPY darstellt. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 2601,14 JPY, was einem Unterschied von +3,3 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall führt dies zu einer neutralen Bewertung der Sanyo Shokai-Aktie. Somit wird die Aktie insgesamt anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine Gesamteinstufung von "Neutral" anhand der Messung der Anleger-Stimmung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung für die Sanyo Shokai-Aktie.