Sanyo Chemical Industries Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Sanyo Chemical Industries als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben und 25 Tage und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sanyo Chemical Industries-Aktie liegt bei 85, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert von 49,75 ergibt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ergibt eine negative Veränderung, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Sanyo Chemical Industries.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, mit sieben positiven und zwei negativen Tagen sowie fünf Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Sanyo Chemical Industries-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Somit wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.