Sanyo Chemical Industries Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Broad Capital Acquisition Corp":

Die Aktivität und Stimmungsänderung rund um Sanyo Chemical Industries wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Diskussionsintensität erhöht ist und eine positive Stimmungsänderung stattgefunden hat. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Sanyo Chemical Industries in den letzten Tagen überwiegend positiv. Sechs Tage waren positiv, drei negativ und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Daher erhält Sanyo Chemical Industries eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanyo Chemical Industries-Aktie betrachtet. Sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Sanyo Chemical Industries auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Sanyo Chemical Industries-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.