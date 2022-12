Sanya will mit Topmodel-Wettbewerb für die Generation Z junge Touristen gewinnen

Sanya, China (ots/PRNewswire) -Das Fremdenverkehrsamt der chinesischen Stadt Sanya (Sanya Tourism Promotion Board, STPB) hat sich mit esee Model Management zusammengetan, um gemeinsam den „GenZ Top Model Contest 2022" zu organisieren, dessen großes Finale am 19. Dezember in Sanya, dem beliebtesten Reiseziel auf der chinesischen Insel Hainan, offiziell eröffnet wurde.Unter dem Motto „Die Modestadt Sanya erleben" will das STPB den Tourismus vielfältiger gestalten und mit dem Topmodel-Wettbewerb einen Mode-Akzent setzen, der besonders bei jungen Touristen gut ankommt. Der Wettbewerb richtet sich bewusst an die Generation Z („GenZ"), die zwischen 1990 und 2010 geboren wurde. Im Rahmen der Bemühungen, junge Touristen zu begeistern und die Tourismusentwicklung anzukurbeln, sind nur Talente der Generation Z zur Teilnahme am Topmodel-Wettbewerb berechtigt.„Sanya ist weithin als internationale Touristenattraktion und Drehscheibe für internationale Modetrends bekannt, was die Stadt zum idealen Veranstaltungsort für diesen Supermodel-Wettbewerb macht", erklärte Zheng Yi, Geschäftsführer von esee Model Management, einer der größten Modelagenturen in China.Die Organisatoren des Wettbewerbs kombinierten die einzigartige Naturlandschaft Sanyas perfekt mit der Modewelt und wählten ein Gebiet in der Nähe des Wahrzeichens von Sanya, Tianya Haijiao (wörtlich „Rand des Himmels, Rand des Meeres"), als Veranstaltungsort für das große Finale. Andere bekannte Sehenswürdigkeiten in Sanya, wie Luhuitou und West Island Village, dienten ebenfalls als Hintergrund für die inspirierenden Darbietungen der Wettbewerbsteilnehmer bei den Fotoaufnahmen rund um die Stadt.„Junge Touristen sind zu einer der wichtigsten Triebfedern des Tourismus geworden", erläuterte Wu Xiaolin, Sekretär des Parteikomitees des STPB. „Das hat angesichts des internationalen, jungen und dynamischen Images von Sanya eine perfekte Grundlage für den ‚GenZ Top Model Contest 2022' geschaffen. Durch Veranstaltungen wie den Topmodel-Wettbewerb hofft Sanya, mehr bekannte Marken in die Stadt zu holen."Sanya ist seit vielen Jahren für seine tropische Landschaft und reizvollen Resorts bekannt. Durch die Einrichtung und Entwicklung des Freihandelshafens von Hainan arbeitet das STPB nun daran, Sanya mehr Möglichkeiten zu eröffnen und eine dynamische Tourismuswirtschaft aufzubauen, die individuell zugeschnittene Tourismusprodukte anbietet.Das tropische Inselparadies ist stolz auf seinen Golftourismus und hat sich mit professionellen Golfplätzen und -clubs zu einem beliebten Reiseziel für Golfer (https://en.prnasia.com/releases/apac/tropical-paradise-sanya-makes-itself-a-top-golfing-destination-in-china-382472.shtml) entwickelt.Anfang dieses Jahres war Sanya Gastgeber des Sanya Day (https://en.prnasia.com/releases/apac/sanya-day-at-hainan-expo-promotes-boutique-designer-brands-opens-up-a-new-approach-to-discovering-sanya-370223.shtml) im Rahmen der zweiten „China International Consumer Products Expo", auf der 2.800 Luxusmarken aus 61 Ländern und Regionen vertreten waren. Die Veranstaltung war besonders bei den Touristen der Generation Z beliebt, die von den Modenschauen der Designermarken angelockt wurden.Viele junge Touristen schätzen auch das breite Angebot an Wassersportarten (https://en.prnasia.com/releases/apac/sanya-promotes-water-sports-for-coming-summer-as-travel-picks-up-pace-355381.shtml) in Sanya. In Sanya gibt es mehr als 20 Wake-Surfing-Clubs, in denen Surf-Fans in einer zugleich spannenden und sanften Umgebung über das Wasser gleiten können. Für alle, die den Wassersport in einem gemächlicheren Tempo bevorzugen, ist Segeln eine weitere perfekte Option.„Wir wollen sicherstellen, dass unsere Tourismusindustrie vielfältig genug ist, um allen Reisewünschen von Touristen aus aller Welt gerecht zu werden, und dass sie mehr Unternehmen anzieht, die sich in Sanya niederlassen oder ihre Präsenz hier ausbauen wollen", betonte Wu.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973805/Sanya_Hosts_GenZ_Top_Model_Contest_Lure_Young_Tourists.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sanya-will-mit-topmodel-wettbewerb-fur-die-generation-z-junge-touristen-gewinnen-301709699.htmlPressekontakt:Stephen,sytpb.wk@hainan.gov.cnOriginal-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuell