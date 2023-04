Sanya heißt Besucher aus aller Welt mit einer fünftägigen extravaganten Wein- und Spirituosenverkostung willkommen

Sanya, China (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto "Sailing from Sanya, Cheers to the World" (Segeln von Sanya aus, Prost auf die Welt) wird die 2023 Boating Sanya & die Sanya Internationale Wein- und Spirituosenmesse vom 13. bis 17. April Wein- und Spirituosenliebhaber und Branchenprofis aus aller Welt willkommen heißen. Im Rahmen der Veranstaltung wird die Internationale Wein- und Spirituosenmesse Sanya 2023 ("die Messe") gemeinsam mit der Shanghai International Wine Challenge (SIWC), dem Concours Mondial de Bruxelles (CMB) und der CNSC Sanya International Duty-Free Plaza eine fünftägige Extravaganz der Verkostung von Weinen und Spirituosen aus aller Welt ausrichten. Während der gesamten Dauer der Messe werden verschiedene Begleitveranstaltungen für die Besucher stattfinden, darunter auch After-Partys.Als eine von Chinas wichtigsten jährlichen Veranstaltungen für die Wein- und Spirituosenindustrie konzentriert sich die Messe auf den Aufbau einer internationalen und professionellen Plattform für die Ausstellung von Wein und Spirituosen, den Handel und die Interaktion mit der Weinkultur. In Zusammenarbeit mit der SIWC, einer der drei wichtigsten internationalen Weinwettbewerben in Asien, wird sie im CNSC Sanya International Duty-Free Plaza Meisterkurse abhalten. Die berühmten Weinpädagogen Julien Boulard MW, Leon Liang und Dai Xiaoqun werden ihr Fachwissen in Sachen Weinverkostung mit den anwesenden Weinprofis und -liebhabern aus aller Welt teilen. In der Zwischenzeit wird die SIWC eine breite Palette von Weinen vorstellen, darunter Enoteca, Duc de Fugue Cognac und andere bekannte Marken, darunter einige preisgekrönte Marken, die zum ersten Mal ausgestellt werden.Das Sanya Tourism Promotion Board (STPB) und der Concours Mondial de Bruxelles (CMB) werden gemeinsam eine Preisverleihung veranstalten, um Wein- und Spirituosenunternehmen, regionalen Branchenverbänden, Branchenexperten und Medien die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen, Informationen zu teilen und Ideen auszutauschen. Die 1994 zum ersten Mal durchgeführte Spirits Selection by CMB ist mittlerweile zu einer der renommiertesten internationalen Veranstaltungen für die Auszeichnung von Spirituosen aus aller Welt geworden. Diese Preisverleihung findet zum ersten Mal in Sanya statt, wobei die idyllische, tropische Umgebung der Preisverleihung das perfekte Ambiente verleiht.Darüber hinaus werden das STPB und die CNSC Sanya International Duty-Free Plaza gemeinsam eine Reihe von "Verkostungstouren" veranstalten, die den Messebesuchern ein Sanya-ähnliches Erlebnis aus Weinproben, Segeln und zollfreiem Einkauf bieten.Sanya liegt an der Südspitze der chinesischen Insel Hainan, die seit kurzem wieder für Touristen aus 59 Ländern (https://www.visitsanya.com/en/display.php?id=39) visumfrei ist, und ist ein idealer Ort für Arbeit, Reisen und Freizeit. Die Stadt ist mit ihrem warmen Wetter, ihrer spektakulären Landschaft, ihrem Reichtum an natürlichen Ressourcen und ihren vielfältigen Erlebnissen ein natürlich erster Halt für Reisende aus aller Welt, die China erkunden möchten.Sanya hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen, um seine Attraktivität für globale Touristen zu steigern, mit dem Ziel, ein weltweites Premium-Reiseziel zu werden. Die Stadt verzeichnet einen Anstieg der Zahl hochwertiger internationaler Wein- und Spirituosenmarken, von denen viele dank der Duty-free-Politik des Freihandelshafens von Hainan, Sanya für die Einführung ihrer neuen Produkte gewählt haben. In Sanya sind Wein und Spirituosen zu einer der beliebtesten Produktkategorien geworden, die die Verbraucher in den Duty-free-Läden kaufen. Vor diesem Hintergrund wird die Internationale Wein- und Spirituosenmesse Sanya 2023 als Plattform und Brücke für hochwertige Wein- und Spirituosenmarken und -händler dienen, um in diesem sich schnell entwickelnden Markt zusammenzuarbeiten.Im Anschluss an die Messe wird das STPB in Zusammenarbeit mit Neal Digital eine Ausstellung veranstalten, die vom 20. April bis zum 4. Mai ein technologiegestütztes immersives Kunsterlebnis für Besucher aus aller Welt bietet. In der Ausstellung wird das Asien-Debüt der zeitgenössischen Digitalkünstlerin Krista Kim mit ihrem neuesten Werk "Mirror of the Mind" zu sehen sein.Um Sanya zu erkunden, besuchen Sie bitte: https://www.visitsanya.com/en/.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2049750/2023_Sanya_International_Wine_Spirits_Fair.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sanya-heiWt-besucher-aus-aller-welt-mit-einer-funftagigen-extravaganten-wein--und-spirituosenverkostung-willkommen-301792648.htmlPressekontakt:Chen Murou,sytpb0898@163.comOriginal-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuell