Sany Heavy Industry Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Sany Heavy Industry liegt der RSI7 aktuell bei 76,81 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Sany Heavy Industry auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Sany Heavy Industry-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Aktie von Sany Heavy Industry zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Sany Heavy Industry eine Veränderung zum Negativen auf und erhält somit ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sany Heavy Industry verläuft aktuell bei 14,98 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 13,8 CNH und hat damit einen Abstand von -7,88 Prozent aufgebaut, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat hingegen ein Niveau von 13,62 CNH angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Sany Heavy Industry. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Insgesamt erhält Sany Heavy Industry daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Sany Heavy Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.