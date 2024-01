Sany Heavy Industry Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Sany Heavy Industry-Aktie zeigt gemischte Signale. Beim Blick auf die trendfolgenden Indikatoren fällt auf, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 15,74 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,76 CNH (-12,58 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 13,78 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Sany Heavy Industry-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 10, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine Über- oder Überverkauft-Signale und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Sany Heavy Industry-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sany Heavy Industry-Aktie haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird als "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit, was ebenfalls mit einem "Gut"-Rating honoriert wird. Insgesamt erhält die Sany Heavy Industry-Aktie in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Sany Heavy Industry-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Maschinen"-Branche deutlich schlechter abschneidet, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Sany Heavy Industry-Aktie, mit einem neutralen bis schlechten Gesamtrating.