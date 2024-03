Sany Heavy Industry Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse von Sany Heavy Industry zeigt gemischte Signale. Beim Blick auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt liegt der aktuelle Durchschnitt bei 15,01 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (13,58 CNH) nahe am letzten Schlusskurs (+3,9 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Sany Heavy Industry auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 41,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sany Heavy Industry.

Die Bewertung der Kommunikation im Internet zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität und führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufzeigt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Sany Heavy Industry diskutiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.