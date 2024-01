Sany Heavy Industry Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Sany Heavy Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,9 Prozent erzielt, was 13,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,36 Prozent, und Sany Heavy Industry liegt aktuell 13,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Sany Heavy Industry-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was als "Neutral" eingestuft wird. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (46,78) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sany Heavy Industry.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien für Sany Heavy Industry war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, daher wird eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Sany Heavy Industry eine starke Aktivität und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.