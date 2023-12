Sany Heavy Industry Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Wereldhave":

Sany Heavy Industry erhält negative Anlegerbewertungen und wird als "neutral" eingestuft, so die Auswertung der Redaktion. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, während in den letzten Tagen vermehrt positive Aspekte angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral betrachtet, obwohl die Redaktion 8 schlechte Signale identifiziert hat, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sany Heavy Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,01 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 12,7 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,12 CNH unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Maschinen"-Branche schneidet Sany Heavy Industry mit einer Rendite von -14,46 Prozent bzw. -1,11 Prozent schlecht ab, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sany Heavy Industry liegt bei 79,45, was als überkauft betrachtet wird. Auch der RSI25 von 78 weist auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Sany Heavy Industry also in verschiedenen Kategorien als "schlecht" eingestuft, basierend auf Anlegerstimmung, technischer Analyse, Branchenvergleich und Relative Strength Index. Dies sind wichtige Indikatoren für potenzielle Investoren, die die aktuelle Situation des Unternehmens bewerten möchten.