Sany Heavy Industry Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Sany Heavy Industry ist in den letzten 12 Monaten um -17,26 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,19 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass Sany Heavy Industry im Branchenvergleich um -17,07 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor war die durchschnittliche Rendite -0,13 Prozent, und Sany Heavy Industry lag 17,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Sany Heavy Industry wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmungsänderung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sany Heavy Industry liegt bei 10,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder Überkauf noch Überverkauf an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sieben Tagen, an denen positive Themen dominierten, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten weisen jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.