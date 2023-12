Sany Heavy Industry Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sany Heavy Industry-Aktie liegt aktuell bei 79,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Die Bewertung basiert auf den Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet mit einem Wert von 78 auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer erneuten "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,67 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sany Heavy Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -10,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der Kategorie der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen ergab jedoch 8 "Schlecht"-Signale, was zu einer entsprechenden "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Sany Heavy Industry-Aktie mit -14,46 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", die bei -1,11 Prozent liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Sany Heavy Industry-Aktie in verschiedenen Bewertungskategorien als "Schlecht" eingestuft wird, was Anleger auf die aktuelle Situation aufmerksam machen sollte.