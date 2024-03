Sany Heavy Industry Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs des Sany Heavy Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -18,88 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -2,41 Prozent für Sany Heavy Industry. Im "Industrie"-Sektor hatte die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr -18,17 Prozent betragen, wobei Sany Heavy Industry um 3,13 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sany Heavy Industry liegt der RSI7 aktuell bei 76,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Sany Heavy Industry auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sany Heavy Industry verläuft derzeit bei 14,98 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 13,8 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,88 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 13,62 CNH liegt und somit einer Differenz von +1,32 Prozent entspricht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund somit "Neutral".

Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Sany Heavy Industry zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Sany Heavy Industry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".