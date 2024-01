Sany Heavy Industry Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Sany Heavy Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -13,03 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Sany Heavy Industry um 12,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde eine erhöhte Aktivität im Bezug auf die Diskussionsintensität der Aktie festgestellt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Sany Heavy Industry größtenteils positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sany Heavy Industry daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -12,63 Prozent im Vergleich des aktuellen Aktienkurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Sany Heavy Industry daher für das vergangene Jahr mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, mit einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz, sowie einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.