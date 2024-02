Sany Heavy Industry Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse von Sany Heavy Industry-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,2 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,17 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 13,27 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Sany Heavy Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,89 Prozent, was einer Underperformance von -2,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Maschinen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 4,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI bei 20,25 liegt, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 42, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Sany Heavy Industry auf Basis der technischen Analyse.