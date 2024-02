Sany Heavy Industry Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Sany Heavy Industry durchgeführt. Der RSI7 liegt derzeit bei 12,2 Punkten, was darauf hinweist, dass Sany Heavy Industry überverkauft ist. Daher bekommt das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Sany Heavy Industry weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für das Sany Heavy Industry-Wertpapier.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Sany Heavy Industry festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Sany Heavy Industry daher eine "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sany Heavy Industry derzeit bei 14,02 CNH, was +5,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für diese beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Sany Heavy Industry ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen deutet jedoch auf eine "Neutral" Einschätzung hin, da in den Diskussionen überwiegend negative Themen aufgetreten sind. Die Analyse zeigt zudem ein Schlecht-Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.