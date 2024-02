Sany Heavy Industry Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Sany Heavy Industry ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedenste Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen im Fokus standen, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Zudem wurden konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert und dabei ein Schlecht-Signal festgestellt. Aus diesem Bild ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 12,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sany Heavy Industry überverkauft ist. Demnach erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Sany Heavy Industry weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz’ in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung verzeichnet werden, weshalb die Aktie hier mit einem "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sany Heavy Industry auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Sany Heavy Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,89 Prozent erzielt, was 1,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -20,57 Prozent, wobei Sany Heavy Industry aktuell 0,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.