Sany Heavy Equipment wird immer uninteressanter …

Die Sany Heavy Equipment-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 7,15 HKD, was einem Rückgang um 26,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -29,76 Prozent, weshalb die langfristige Einstufung ebenfalls "Schlecht" ist. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, weshalb die Sany Heavy Equipment-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sany Heavy Equipment liegt bei 74,6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72,53, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält Sany Heavy Equipment in diesem Punkt der Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sany Heavy Equipment mit 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -4, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Sollten Sany Heavy Equipment Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sany Heavy Equipment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sany Heavy Equipment-Analyse.

Sany Heavy Equipment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...