Sany Heavy Equipment Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Sany Heavy Equipment liegt bei 16,3, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 65 für Sany Heavy Equipment, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Sany Heavy Equipment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,48, was 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 45,81. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Sany Heavy Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -9,55 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -25,2 Prozent im Branchenvergleich und einer schlechten Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Sany Heavy Equipment mit 3,75 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 %, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Sany Heavy Equipment Aktie, basierend auf dem RSI, der fundamentalen Analyse, der Branchenvergleichsperformance und der Dividende.