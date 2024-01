Sany Heavy Equipment Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Sany Heavy Equipment liegt bei 49,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 67,91, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Rating für das Unternehmen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sany Heavy Equipment einen Wert von 11 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,25 (Maschinen) liegt die Aktie deutlich darunter, was einer Unterbewertung entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Sany Heavy Equipment in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall gab es nur unwesentlich mehr oder weniger Diskussionen als normal, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Sany Heavy Equipment bei 1,58 Prozent, was 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent in der Branche "Maschinen" liegt. Somit wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.