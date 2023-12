Sanxiang Impression Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des vergangenen Monats hat sich die Stimmung der Anleger verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger erwähnt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sanxiang Impression-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sanxiang Impression-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 3,86 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,92 CNH auf ähnlichem Niveau (+1,55 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 3,96 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,01 Prozent Abweichung). Daher wird die Sanxiang Impression-Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurden Sanxiang Impression von den privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI7 liegt aktuell bei 80,56 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt mit 66,5 Punkten an, dass Sanxiang Impression weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Sanxiang Impression-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.