Sanuwave Health Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Sanuwave Health liegt bei 12,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte die Sanuwave Health interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sanuwave Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 0,02 USD. Damit wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,01 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Zusammenfassend wird die Sanuwave Health-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Sanuwave Health von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.