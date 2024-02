SantosADR-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

Die Meinungen und Stimmungen rund um die Aktien von Santos werden derzeit auf den sozialen Medien diskutiert. In den vergangenen Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen, während neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Diskussionen und Einschätzungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,55 AUD, was nur eine geringe Abweichung von -2,38 Prozent zum letzten Schlusskurs von 7,37 AUD darstellt. Daher erhält die Santos-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7,53 AUD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Santos also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Aufgrund dieser Veränderungen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf ihre Stimmung und Kommunikationsfrequenz.

Die Dividendenrendite von Santos liegt derzeit bei 4,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,17 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -16,76 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und der Dividendenrendite.