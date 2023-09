Santo Mining wird am Montag, 11. September 2023, um -33.33 Prozent niedriger gehandelt

Santo Mining (SANP) ist während der vergangenen 24 Stunden um -33.33 % gefallen (Stand: 09:39 Uhr am Montag, 11. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Santo Mining kann derzeit für etwa 0 USD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Santo Mining-Aktien beträgt 9,9 Mrd.. Santo Mining hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 2 Mio. USD und Santo Mining-Aktien im Wert von etwa 280,975 USD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Santo Mining um 0 % unverändert geblieben. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 27.09.2022 mit 0.0006 USD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 18.08.2023 bei 0.0001 USD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Bank Tabungan Negara (BBTN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1235 IDR gehandelt. Bank Tabungan Negara-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 17,4 Billion IDR. Bank Tabungan Negara hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4.98.

- Akr Corporindo (AKRA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1445 IDR gehandelt. Akr Corporindo-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 28,1 Billion IDR. Akr Corporindo hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11.9.

- Samsung C&t (028260.KS.KS) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 108300 KRW gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Samsung C&t beläuft sich auf 19 Billion KRW. Samsung C&t hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7.51.

- Multi Bintang Indonesia (MLBI.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 8625 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Multi Bintang Indonesia beläuft sich auf 18 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Multi Bintang Indonesia beträgt 18.17.

- Kb (105560.KS.KS) ist um 0.42 % gestiegen und wird jetzt bei 55100 KRW gehandelt. Kb-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 21,9 Billion KRW. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Kb beträgt 4.69.

- Chandra Asri Petrochemical (TXQ.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2050 IDR gehandelt. Chandra Asri Petrochemical-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 159 Billion IDR. Chandra Asri Petrochemical hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 42.58.

- Bfi Finance Indonesia (BFIN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1150 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bfi Finance Indonesia beläuft sich auf 19,6 Billion IDR. Bfi Finance Indonesia hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 10.02.

- Sk Innovation (096770.KS.KS) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 167800 KRW gehandelt. Sk Innovation-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 16,6 Billion KRW.

- Ultrajaya Milk Industry And Trading (ULTJ.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1720 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ultrajaya Milk Industry And Trading beläuft sich auf 21 Billion IDR. Das aktuelle Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn bei Ultrajaya Milk Industry And Trading beträgt 19.14.

- Sk Telecom (017670.KS.KS) ist um 0.6 % gestiegen und wird jetzt bei 48750 KRW gehandelt. Sk Telecom-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 22,5 Billion KRW. Sk Telecom hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 10.67.